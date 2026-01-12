NEWS

Marco Djuricin und die Vienna gehen getrennte Wege

Der Stürmer-Routinier, der im vergangenen Sommer auf die Hohe Warte wechselte, ist nun ohne Verein.

Marco Djuricin und die Vienna gehen getrennte Wege Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Djuricin und der First Vienna FC haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das geben die Döblinger am Montag bekannt.

Der 33-jährige Stürmer wechselte vergangenen Sommer vom SV Stripfing auf die Hohe Warte. Der Vertrag wäre noch bis zum Sommer 2027 gelaufen.

In der laufenden Saison der ADMIRAL 2. Liga absolvierte Djuricin neun Spiele für die Vienna und schoss zwei Tore.

Der Tabellenneunte trennte sich kürzlich auch von Stürmer Bamba Susso.

Mehr zum Thema

Wechsel-Freigabe: WSG hat Vertrag mit Offensivspieler aufgelöst

Wechsel-Freigabe: WSG hat Vertrag mit Offensivspieler aufgelöst

Bundesliga
Tio Cipot könnte den GAK im Winter verlassen

Tio Cipot könnte den GAK im Winter verlassen

Bundesliga
Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb

Salzburg zeigt wohl Interesse an Talent von Dinamo Zagreb

Bundesliga
4
Fix! FAC-Shootingstar wechselt in die Bundesliga

Fix! FAC-Shootingstar wechselt in die Bundesliga

Bundesliga
1
LASK verpflichtet Torwart-Talent aus der Schweiz

LASK verpflichtet Torwart-Talent aus der Schweiz

Regionalligen
4
"Bereue es": Bundesliga-Star stand einst vor Wechsel zum FC Bayen

"Bereue es": Bundesliga-Star stand einst vor Wechsel zum FC Bayen

Deutsche Bundesliga
2
Stadler über Ndukwe: "Ein Jahr Austria hätte ihm auch gutgetan"

Stadler über Ndukwe: "Ein Jahr Austria hätte ihm auch gutgetan"

Bundesliga
11
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball Transfermarkt Marco Djuricin First Vienna FC