Marco Djuricin und die Vienna gehen getrennte Wege

Marco Djuricin und der First Vienna FC haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das geben die Döblinger am Montag bekannt.

Der 33-jährige Stürmer wechselte vergangenen Sommer vom SV Stripfing auf die Hohe Warte. Der Vertrag wäre noch bis zum Sommer 2027 gelaufen.

In der laufenden Saison der ADMIRAL 2. Liga absolvierte Djuricin neun Spiele für die Vienna und schoss zwei Tore.

Der Tabellenneunte trennte sich kürzlich auch von Stürmer Bamba Susso.