Bundesliga-Urgestein wechselt in die ADMIRAL 2. Liga

Christopher Wernitznig wechselt zum FC Hertha Wels in die ADMIRAL 2. Liga.

Der 36-jährige Routinier wechselt von der SV Ried und bringt die Erfahrung von 424 Bundesliga-Spielen für Wacker Innsbruck, den Wolfsberger AC, Austria Klagenfurt und zuletzt eben Ried mit.

In der 2. Liga stand der Mittelfeldmann noch nie am Platz: Einst schaffte "Wuschi" von der Zweitmannschaft Wackers den Aufstieg in den Profi-Kader des damaligen Bundesligisten.

"Neben seiner sportlichen Klasse zeichnet sich Christopher vor allem als Führungspersönlichkeit aus. Mit seiner Erfahrung, Mentalität und Präsenz wird er auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen", zeigt sich Sportvorstand René Swete überzeugt.