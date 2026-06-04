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Von Wien ins Ländle: Bregenz holt sich einen Brasilianer

Der Brasilianer Lucas Dantas unterschreibt beim Zweitliga-Schlusslicht.

Von Wien ins Ländle: Bregenz holt sich einen Brasilianer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lucas Dantas läuft kommende Saison für Schwarz-Weiß Bregenz auf.

Der 24-jährige Brasilianer wechselt innerhalb der ADMIRAL 2. Liga vom First Vienna FC ins Ländle. Dort unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Sommer 2027.

Dantas spielt seit 2024 in Österreich. Nach einem Jahr bei Blau-Weiß Linz ist der Brasilianer vergangenen Sommer nach Wien gewechselt. Für die Vienna hat der Mittelfeldakteur wettbewerbsübergreifend 13 Spiele bestritten - allerdings ist er im Jahr 2026 nicht mehr zum Einsatz gekommen.

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