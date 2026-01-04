U17-WM-Held von Verletzungen geplagt

Johannes Moser war in den letzten Wochen in aller Munde.

Der 17-jährige Kärntner stand als Torschützenkönig der U17-Weltmeisterschaft in Katar symbolisch für die sensationellen Leistungen des ÖFB-Nationalteams, das sich erst im Finale knapp gegen Portugal geschlagen geben musste.

Moser drückte dem Turnier mit acht Treffern seinen Stempel auf und spielte sich damit auch ins internationale Rampenlicht. Medienberichten zufolge hätten sich u.a. Bayern München, Borussia Dortmund oder Juventus Turin nach ihm erkundigt.

Schon während U17-WM verletzt

Vorerst liegt seine Zukunft aber in der ADMIRAL 2. Liga.

Entgegen vieler Vermutungen ist Moser aktuell für den FC Liefering und nicht den FC Red Bull Salzburg vorgesehen. Das hat zwei Gründe: Den überfüllten Kader des Bundesligisten, der genügend Spielzeit für das ÖFB-Juwel schwierig macht.

Zudem ist der Klagenfurter derzeit verletzt. Den "Salzburger Nachrichten" zufolge laboriert Moser an einer Schambeinentzündung, hinzu kämen Probleme mit den Adduktoren.

Diese würden ihn bereits seit der U17-WM plagen, beim Trainingsauftakt der Lieferinger am 8. Jänner wird Moser fehlen. Ein Einstieg ins tägliche Training käme zu früh, heißt es seitens des Salzburger Kooperationsklubs.

Trainingslager mit Salzburg-Profis kein Thema

Damit ist auch klar, dass eine mögliche Teilnahme am anstehenden Trainingslager von Red Bull Salzburg kein Thema ist.

Die "Bullen" verweilen von 8. bis 16. Jänner im türkischen Belek, dort stehen Duelle mit Rakow Czestochowa (10. Jänner, 14:00 Uhr) und Marko Arnautovic' Roter Stern Belgrad (15. Jänner, 15:00 Uhr) an.

Am 22. Jänner startet der Bundesliga-Spitzenreiter mit dem vorletzten Spiel in der Ligaphase der UEFA Europa League gegen den FC Basel in das Pflichtspiel-Frühjahr.

Für den FC Liefering geht die Saison in der ADMIRAL 2. Liga indes erst am 21. Februar mit einem Auswärtsspiel bei Sturm Graz II weiter.