PSG zittert sich in historischem Derby zum Sieg

Im ersten Pariser Derby seit 1978 hat der Champions-League-Sieger schwer zu kämpfen. Weltfußballer Ousmane Dembele wird zum Matchwinner.

PSG zittert sich in historischem Derby zum Sieg Foto: © GEPA
Paris Saint-Germain ringt Paris FC im historischen Stadtderby der Ligue 1 am 17. Spieltag mit 2:1 nieder und wendet eine Blamage im Parc des Princes gerade noch ab.

Von der ersten Minute an diktiert der Favorit das Geschehen und drängt den Stadtrivalen tief in die eigene Hälfte. Doch zunächst bleiben die hochkarätigen Chancen durch Vitinha, Nuno Mendes und den omnipräsenten Ousmane Dembélé ungenutzt.

Kurz vor der Pause platzt endlich der Knoten: Nach einem Zuspiel von Fabian Ruiz versenkt Désiré Doué den Ball zur verdienten 1:0-Führung im Netz und bricht damit seinen Bann im Derby-Debüt.

Nach Wiederanpfiff folgt der Schock für PSG: Nach einem Foul von Illia Zabarnyi zeigt Schiedsrichter Benoît Bastien auf den Elfmeterpunkt. Willem Geubbels tritt an und verwandelt eiskalt zum 1:1-Ausgleich, der das Parc des Princes verstummen lässt.

Dembélés Blitz-Antwort entscheidet den Krimi

Die Euphorie der Gäste währt jedoch nur kurz. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich schlägt der Gastgeber eiskalt zurück: Nach einem starken Zuspiel von Warren Zaïre-Emery behält Dembélé die Nerven und bringt mit seinem Treffer zum 2:1 das Stadion zum Beben.

Paris FC wirft in einer hektischen Schlussphase alles nach vorne, doch PSGs Defensive hält dem Druck stand. Am Ende bleibt es beim hart erkämpften Arbeitssieg für den Favoriten, der trotz spielerischer Überlegenheit bis zur letzten Sekunde um den Triumph zittern muss.

Das erste Ligue-1-Derby zwischen den beiden Pariser Klubs seit 1978 geht somit an PSG, das seine Titelambitionen unter Beweis stellt, während Paris FC mit viel Stolz und ohne Punkte die Heimreise antritt.

In der Tabelle steht Paris Saint-Germain weiter einen Punkt hinter RC Lens auf Rang zwei, Paris FC liegt mit 16 Punkten an der 15. Position.

