Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Ein Fußball-Krimi der Extraklasse in der Premier League!

Im Londoner Craven Cottage trennen sich der FC Fulham und der FC Liverpool am 20. Spieltag in einem an Dramatik kaum zu überbietenden Duell mit 2:2.

Vor heimischer Kulisse starten die Hausherren mutig, überlassen den spielstarken Gästen aber über weite Strecken den Ball. Liverpool kontrolliert das Geschehen, findet aber zunächst kein Durchkommen gegen die disziplinierte Abwehr der Londoner.

Und wie es im Fußball so oft kommt: Wer die Tore nicht schießt, bekommt sie. Harry Wilson verwertet eine Vorlage von Raúl Jiménez und bringt die Hausherren in der 17. Minute mit 1:0 in Führung – ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub.

Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeitpause.

Liverpool dreht das Spiel...

Nach dem Seitenwechsel erhöht Liverpool den Druck massiv. Die Reds drängen auf den Ausgleich, erspielen sich Chance um Chance.

Zunächst scheitert Alexis Mac Allister noch mit einem Kopfball an der Latte, doch in der 57. Minute ist es so weit: Florian Wirtz bricht den Bann und erzielt nach Vorarbeit von Conor Bradley den verdienten 1:1-Ausgleich.

Das Drama spitzt sich in der Nachspielzeit zu. Als alle schon mit einem Remis rechnen, scheint Liverpool das Spiel doch noch zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Der eingewechselte Jeremie Frimpong bedient Cody Gakpo, der in der vierten Minute der Nachspielzeit zum vermeintlichen 2:1-Siegtreffer einschiebt.

...und wird doch bestraft

Doch Fulham hat eine letzte, unglaubliche Antwort parat. In der siebten Minute der Nachspielzeit, nach einem letzten verzweifelten Angriff, landet der Ball bei Joker Harrison Reed.

Eingewechselt in der 92. Minute, hämmert er den Ball nach einer Vorlage des ebenfalls eingewechselten Kevin zum 2:2-Endstand in die Maschen. Ein Paukenschlag, der das Craven Cottage zum Beben bringt und Liverpool fassungslos zurücklässt.

Das Unentschieden verlängert Fulhams Ungeschlagen-Serie auf fünf Liga-Spiele und festigt die Position im Mittelfeld der Tabelle.

Für Liverpool hingegen bedeuten die verlorenen Punkte einen Rückschlag im Titelkampf, nachdem die "Reds" gegen Leeds United bereits torlos in die neue Saison gestartet waren. Die Truppe von Arne Slot ist mit 34 Zählern nur Vierter.

Everton bezieht Heim-Niederlage

An der Merseyside muss sich der FC Everton dem FC Brentford mit 2:4 geschlagen geben.

Mann des Spiels ist Brentford-Stürmer Igor Thiago, der einen Triplepack markiert. Der Brasilianer eröffnet in der 11. Spielminute einen torreichen Nachmittag, in der zweiten Hälfte sorgt ein Doppelschlag von Collins (50.) und Thiago (51.) für die frühe Vorentscheidung.

Beto bringt die Hausherren zwar auf 1:3 heran (66.), doch Thiago macht mit seinem dritten Tor endgültig den Deckel drauf (88.). Daran ändert auch das 2:4 von Barry nichts (90.+1).

Brentford zieht in der Tabelle an Everton vorbei und liegt nun mit 30 Zählern an der siebten Stelle. Die "Toffees" stehen mit 28 Punkten an der elften Position.