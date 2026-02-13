NEWS
Sturm II darf wieder im eigenen Stadion spielen
Die jungen Grazer mussten seit Oktober 2025 ausweichen. Nun erteilt der Senat 3 dem Solarstadion Gleisdorf wieder die Zulassung.
Der SK Sturm Graz II darf wieder in seine Heimstätte zurückkehren.
Das verkündete der Senat 3 am Freitag. Im Oktober 2025 entzog der Stadienausschuss dem Solarstadion Gleisdorf die Zulassung wegen unzureichender Spielfeldqualität.
Seitdem wich Sturm II in die "Kartnigs Werbeprofi Arena" nach Leoben aus. Nun geht es wieder zurück ins Solarstadion. Das erste Heimspiel steht am 21. Februar gegen den FC Liefering an.