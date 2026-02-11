-
Die 10 schönsten LigaZwa-Tore in 2025Hüttengaudi
-
Highlights: FAC kommt nicht über Nullnummer hinausFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Kapfenberger SV - FAC WienFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: 7 Tore! Spektakel bei Admira gegen KapfenbergFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Admira Wacker - Kapfenberger SVFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Vienna: Von der Krise in die Krise I #Zwarakonferen (EP130)Zwarakonferenz
-
Kapfenberger SV - Young Violets WienFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Doppelter Toifl lässt Young Violets jubelnFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Über 4.000 Zuschauer beim Duell der Austrias I #Zwarakonferenz (EP129)Zwarakonferenz
-
Highlights: Stendera-Traumtor bei wichtigem SKN-SiegFußball - ADMIRAL 2. Liga
NEWS
Kapfenberg holt Stürmer von Galatasaray
Der ehemalige Vienna-Spieler kommt per Leihe bis Saisonende.
Der SV Kapfenberg hat einen neuen Stürmer verpflichtet.
Der zehnfache türkische U19-Nationalspieler Yalin Dilek wechselt leihweise bis Saisonende von Galatasaray Istanbul in die Steiermark.
Für den 19-Jährigen ist es schon seine zweite Station in Österreich. Von Jänner 2025 bis Jänner 2026 war er bereits an die Vienna ausgeliehen. In elf Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga gelangen ihm dabei ein Tor und eine Vorlage.