Kapfenberg holt Stürmer von Galatasaray

Der ehemalige Vienna-Spieler kommt per Leihe bis Saisonende.

Kapfenberg holt Stürmer von Galatasaray Foto: © getty
Der SV Kapfenberg hat einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der zehnfache türkische U19-Nationalspieler Yalin Dilek wechselt leihweise bis Saisonende von Galatasaray Istanbul in die Steiermark.

Für den 19-Jährigen ist es schon seine zweite Station in Österreich. Von Jänner 2025 bis Jänner 2026 war er bereits an die Vienna ausgeliehen. In elf Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga gelangen ihm dabei ein Tor und eine Vorlage.

