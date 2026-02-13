NEWS

Österreichs Priester landen bei der Fußball-EM auf Rang 14

Die Gastgeber gewinnen im polnischen Lubin den Titel.

Österreichs Priester landen bei der Fußball-EM auf Rang 14 Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Österreichs Priester-Fußballnationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Lublin in Polen Rang 14 belegt.

Der Titel geht an das Gastgeberland, dahinter folgten laut einer Aussendung vom Freitag Kroatien und Portugal. Im kommenden Jahr wird das Turnier im Kosovo über die Bühne gehen.

"Es war für viele aus unserem Team die erste EM-Erfahrung und so sind wir motiviert für nächstes Jahr", bilanzierte Kapitän Michael Semmelmeyer, Kaplan in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling). 18 Nationen mit 255 Priestern nahmen in Lublin teil. 2025 hatte die rot-weiß-rote Auswahl in Kisvarda (Ungarn) den achten Platz erreicht.

