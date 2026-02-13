Ansapanier: Die beste Derby-Elf des Jahrhunderts

Am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker) steht das 348. Wiener Derby zwischen dem FK Austria und dem SK Rapid auf dem Programm.

Unzählige Spieler haben das Duell der beiden Erzrivalen bereits bestritten, Legenden haben ihre Kräfte gemessen.

Aber wie würde eine kombinierte Mannschaft aussehen, die aus den besten Spielern (mit mind. 100 Einsätzen für Austria oder Rapid) der beiden Klubs des 21. Jahrhunderts besteht.

Julia Haunschmid und Harald Prantl haben eine spannende "Ansapanier" zusammengestellt.

Hier ansehen: