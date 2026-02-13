Ansapanier

Ansapanier: Die beste Derby-Elf des Jahrhunderts

Wie sieht eine "Combined XI" der größten Rapid- und Austria-Legenden des 21. Jahrhunderts aus?

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker) steht das 348. Wiener Derby zwischen dem FK Austria und dem SK Rapid auf dem Programm.

Unzählige Spieler haben das Duell der beiden Erzrivalen bereits bestritten, Legenden haben ihre Kräfte gemessen.

Aber wie würde eine kombinierte Mannschaft aussehen, die aus den besten Spielern (mit mind. 100 Einsätzen für Austria oder Rapid) der beiden Klubs des 21. Jahrhunderts besteht.

Julia Haunschmid und Harald Prantl haben eine spannende "Ansapanier" zusammengestellt.

Hier ansehen:

Hier anhören:

Wiener Derby: Die größten Reizfiguren

Austrianer #15: Mario Bazina
Rapidler #15: Bernhard Zimmermann

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Watchparty! Verfolge das Wiener Derby mit der Ansakonferenz

Watchparty! Verfolge das Wiener Derby mit der Ansakonferenz

Bundesliga
8
Wagner verspricht: "Werden den Weg mit den Jungen weitergehen!"

Wagner verspricht: "Werden den Weg mit den Jungen weitergehen!"

Fußball
57
Demir? Ogris: "Dann ist seine Karriere vorbei"

Demir? Ogris: "Dann ist seine Karriere vorbei"

Bundesliga
23
Wagner: "Das wird unter meiner Führung nicht passieren"

Wagner: "Das wird unter meiner Führung nicht passieren"

Bundesliga
3
Österreichs Priester landen bei der Fußball-EM auf Rang 14

Österreichs Priester landen bei der Fußball-EM auf Rang 14

Fußball
2
Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär

Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär

International
2
Arsenal lässt im Titelkampf Punkte liegen

Arsenal lässt im Titelkampf Punkte liegen

Premier League
5

Kommentare

SK Rapid Wien Wiener Derby Derby FK Austria Wien Steffen Hofmann Jocelyn Blanchard Milenko Acimovic Stefan Schwab Sport-Talk LAOLA1+ Guido Burgstaller Sigurd Rushfeldt Aleksandar Dragovic Mario Tokic Fußball Ansapanier Helge Payer Markus Suttner Christopher Trimmel Harald Prantl Julia Haunschmid