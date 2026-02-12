Arsenal lässt im Titelkampf Punkte liegen

Arsenal hat im Titelrennen der englischen Premier-League Punkte liegen gelassen!

Der Tabellenführer muss sich am Donnerstagabend in der 26. Runde der Premier-League bei Brentford nach Führung mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Die Londoner liegen zwölf Runden vor Schluss damit nur noch vier Punkte vor ihrem ersten Verfolger Manchester City, der am Vortag Fulham mit 3:0 besiegt hatte.

Ein Kopftor von Noni Madueke (61.) reicht Arsenal im Westen Londons nicht zu drei Zählern. Keane Lewis-Potter gleicht per Kopf nach einem Einwurf für den Überraschungssiebenten aus (71.). Arsenals Gabriel Martinelli vergibt im Finish noch eine Großchance auf den Sieg (93.).

Direktes Duell mit Manchester City noch ausstehend

Nach zuletzt zwei klaren Liga-Erfolgen gibt es für den Spitzenreiter damit wieder einen kleinen Rückschlag auf dem angestrebten Weg zum ersten Meistertitel seit 2004.

Ein direktes Duell mit ManCity steht in der Liga noch an - am 18. April auswärts. Davor duellieren sich die beiden Topteams im März auch noch im Ligacup-Finale.