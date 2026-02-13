FC Bayern hat nach wie vor ein Auge auf Woltemade

FC Bayern München und Nick Woltemade - dieser nicht zustande gekommene Deal war eine der größten Transfer-Sagen des letzten Sommers.

Bekanntlich wechselte der DFB-Stürmer am Ende für kolportierte 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Die Münchner waren nicht bereit, ein Angebot in einer ähnlichen Höhe zu unterbreiten.

Wie Christian Falk von "bayerninsider" berichtet, bewundere Bayern Woltemade aber weiterhin. Nach einem guten Start bei Newcastle hat der Stürmer unter Eddie Howe aktuell nicht den besten Stand.

Die Tür könnte sich bald wieder öffnen

Wie "FootballInsider" berichtet, habe der Transfer eines neuen Stürmers für Newcastle Priorität. Denn Woltemade, der seit 13 Spielen ohne Tor ist, soll bereits wieder verkauft werden.

Laut Falk bestehe dahingend die Möglichkeit, dass der Premier-League-Klub den Preis für den Spieler senken würde. Ein Wechsel zu den Bayern erscheint im kommenden Sommer zwar nicht unbedingt realistisch.

"Beide Seiten wissen, dass sie sich vielleicht in Zukunft wieder begegnen werden", betont Falk nichtsdestotrotz.