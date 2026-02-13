-
Demir? Ogris: "Dann ist seine Karriere vorbei"Stammtisch
-
Wagner: "Das Wiener Derby ist mein Leben"Stammtisch
-
Wagner: "Das wird unter meiner Führung nicht passieren"Stammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Michael WagnerStammtisch
-
Wiener Derby: Die beste Elf des 21. JahrhundertsAnsapanier
-
Fast 12 Jahre später: Als Markovic noch ein Schulkind warAnsakonferenz
-
GAK-Ärger: Kein Tor! Wo war das Foul?Ansakonferenz
-
Wird die Bundesliga 2026 noch verrückter?Ansakonferenz
-
Reaction: Andreas Weimann wechselt zum SK Rapid!Ansakonferenz
-
Sporting Lissabon - AVS FutebolFußball - Sonstiges
-
Ylyas Chouaref
-
Jan Kronig
Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär
Der Spieler des FC Basel musste nach 22 Minuten ausgewechselt werden.
Flavius Daniliuc musste am Donnerstag beim Spiel seines Vereins FC Basel gegen den FC Sion in der Super League verletzungsbedingt vom Platz.
Der Innenverteidiger wurde nach einem Griff an den Oberschenkel und die Leiste nach nur 22 Minuten ausgewechselt. Eine Diagnose ist noch ausständig.
Auch der restliche Spielverlauf lief nicht nach Wunsch der Basler. Sie mussten sich nach Toren von Chouaref (41.) und Kronig (54.) auswärts mit 0:2 geschlagen geben.
Kein ÖFB-Einsatz mehr seit 2024
Daniliuc zeigte zuletzt bei seinem Verein ansprechende Leistungen, wurde aber seit 2024 nicht mehr ins ÖFB-Team einberufen.
Die Mannschaft von Ralf Rangnick trifft am 27. März in einem Testspiel vor der WM auf Ghana, ehe am 31. März gegen Südkorea getestet wird.