FC Sion FC Sion SIO
FC Basel FC Basel FCB
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Ylyas Chouaref
  • Jan Kronig
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär

Der Spieler des FC Basel musste nach 22 Minuten ausgewechselt werden.

Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Flavius Daniliuc musste am Donnerstag beim Spiel seines Vereins FC Basel gegen den FC Sion in der Super League verletzungsbedingt vom Platz.

Der Innenverteidiger wurde nach einem Griff an den Oberschenkel und die Leiste nach nur 22 Minuten ausgewechselt. Eine Diagnose ist noch ausständig.

Auch der restliche Spielverlauf lief nicht nach Wunsch der Basler. Sie mussten sich nach Toren von Chouaref (41.) und Kronig (54.) auswärts mit 0:2 geschlagen geben.

Kein ÖFB-Einsatz mehr seit 2024

Daniliuc zeigte zuletzt bei seinem Verein ansprechende Leistungen, wurde aber seit 2024 nicht mehr ins ÖFB-Team einberufen.

Die Mannschaft von Ralf Rangnick trifft am 27. März in einem Testspiel vor der WM auf Ghana, ehe am 31. März gegen Südkorea getestet wird.

Die Tabelle der Super League >>>

Mehr zum Thema

Arsenal lässt im Titelkampf Punkte liegen

Arsenal lässt im Titelkampf Punkte liegen

Premier League
4
Furiose 45 Minuten! Atletico zerlegt Barca in der Copa

Furiose 45 Minuten! Atletico zerlegt Barca in der Copa

International
7
Wohl fünf Angebote: Was bringt die Zukunft für Lewandowski?

Wohl fünf Angebote: Was bringt die Zukunft für Lewandowski?

La Liga
6
Nations League: Auf diese Nationen trifft das ÖFB-Team

Nations League: Auf diese Nationen trifft das ÖFB-Team

ÖFB-Team
40
Zuletzt bei Chelsea: Trauner-Klub mit prominentem Neuzugang

Zuletzt bei Chelsea: Trauner-Klub mit prominentem Neuzugang

International
2
Neuer Danso-Coach bei den Spurs: Erste Namen kursieren

Neuer Danso-Coach bei den Spurs: Erste Namen kursieren

Premier League
7
Verbleib in Augsburg? So denkt Gregoritsch über seine Zukunft

Verbleib in Augsburg? So denkt Gregoritsch über seine Zukunft

Deutsche Bundesliga
2

Kommentare

ÖFB-Team Fußball Fußball International Schweiz (Fußball) Swiss Super League FC Basel Flavius Daniliuc