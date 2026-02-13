Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär

Flavius Daniliuc musste am Donnerstag beim Spiel seines Vereins FC Basel gegen den FC Sion in der Super League verletzungsbedingt vom Platz.

Der Innenverteidiger wurde nach einem Griff an den Oberschenkel und die Leiste nach nur 22 Minuten ausgewechselt. Eine Diagnose ist noch ausständig.

Auch der restliche Spielverlauf lief nicht nach Wunsch der Basler. Sie mussten sich nach Toren von Chouaref (41.) und Kronig (54.) auswärts mit 0:2 geschlagen geben.

Kein ÖFB-Einsatz mehr seit 2024

Daniliuc zeigte zuletzt bei seinem Verein ansprechende Leistungen, wurde aber seit 2024 nicht mehr ins ÖFB-Team einberufen.

Die Mannschaft von Ralf Rangnick trifft am 27. März in einem Testspiel vor der WM auf Ghana, ehe am 31. März gegen Südkorea getestet wird.

Die Tabelle der Super League >>>