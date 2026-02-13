UEFA führt neue Schiedsrichter-Auszeichnung ein

Die UEFA gibt die Einführung einer neuen Auszeichnung für den besten Schiedsrichter Europas bekannt. Der Preis soll "die herausragenden Leistungen von Offiziellen in UEFA-Wettbewerben würdigen, die Rolle der Schiedsrichter als Botschafter des Spiels würdigen und Fair Play sowie Respekt auf allen Ebenen fördern".

Damit soll die Unterstützung und das gemeinsame Interesse der UEFA und ihrer Nationalverbände sichtbar gemacht werden, den "anspruchsvollen aber kaum wahrgenommenen" und dennoch essentiellen Job zu fördern.

Das Ziel der UEFA ist es, die Besten auszuzeichnen, dadurch die nächste Generation für das Amt zu motivieren und weiter den Umgang von Spielern und Trainern sowie den Fans mit den Schiedsrichtern positiver zu gestalten.

Auszeichnung soll "Anerkennung herausragender Schiedsrichterleistungen stärken"

"Die neue Auszeichnung spiegelt die enge Zusammenarbeit der UEFA mit ihren Nationalverbänden und unser gemeinsames Engagement für die Förderung erstklassiger Unparteiischer wieder", erklärt der UEFA-Direktor des Schiedsrichterwesens Roberto Rosetti.

Dazu ergänzt er: "Durch die Anerkennung herausragender Schiedsrichterleistungen stärken wir Professionalität, Mut und Fairness, die im Zentrum des europäischen Fußballs stehen."

Wie wird der Titel vergeben?

Die UEFA-Schiedsrichterkommission wird am Ende des Jahres für jede Kategorie fünf Personen auswählen. Die Leistungen dieser werden daraufhin bewertet. Einbezogen in die Auswahl werden "Entscheidungsfindung, Persönlichkeit und Handeln als Vorbild für die nächste Generation".

Anschließend wird von der Kommission der 55 europäischen Nationalverbände gewählt. Diese erhalten eine Stimme. Der Schiedsrichter und die Schiedsrichterin mit den meisten Stimmen erhält den Preis.