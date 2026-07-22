Sturms Schlüssel zum Erfolg: "Wir haben sie aufgefressen"

Mit einem 4:0 gegen Heart of Midlothian legt der SK Sturm Graz im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League den Grundstein für den Aufstieg (zum Spielbericht>>>).

Trotz der klaren Ausgangslage treten die Grazer nach dem Schlusspfiff aber auf die Euphoriebremse.

"Es ist Halbzeit", stellt Trainer Fabio Ingolitsch klar. In Edinburgh werde ein völlig anderes Spiel auf seine Mannschaft warten. "Wir müssen das mit maximaler Seriosität über die Linie bringen."

Weinhandl erlebt Traumabend

Einer der Gewinner des Abends ist Luca Weinhandl. Der 17-Jährige erzielt mit dem 3:0 sein zweites Pflichtspieltor für Sturm – das erste zuhause, und das ausgerechnet im Europacup.

"Vor der Nordkurve zu treffen, ist etwas ganz Besonderes", sagt Weinhandl. Lange werde er sich an diesen Abend erinnern.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sei seine Mannschaft mit viel Überzeugung aus der Kabine gekommen. "Wir haben den Flow mitgenommen." Innerhalb weniger Minuten zieht Sturm davon.

Trotz des deutlichen Resultats will das Eigengewächs nichts von einem bereits entschiedenen Duell wissen. "Natürlich kann noch alles passieren. Wir müssen am Boden bleiben."

Heil erfüllt sich Kindheitstraum

Auch Neuzugang Jürgen Heil erlebt einen besonderen Abend. Der Steirer trifft bei seinem Europacup-Debüt vor der Nordkurve. Ausgerechnet für jenen Verein, dessen Spiele er als Kind auf derselben Tribüne verfolgt.