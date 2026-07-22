Dellenbach erhält Geschäftsführer-Posten bei Admira Wacker

Zweitligist Admira Wacker verkündet am Dienstag einige wichtige Personalentscheidungen.

So wird Präsident Christian Tschida weiterhin als Geschäftsführer für die strategische Ausrichtung des Vereins verantwortlich sein.

An seiner Seite erhält nun auch Martin Dellenbach den Posten als Geschäftsführer der Admira Wacker Profibetrieb GmbH und soll in seiner Rolle die Weiterentwicklung in sportlichen und vereinsbezogenen Bereichen mitgestalten.

"Ich freue mich, dass Martin Dellenbach seine Erfahrung und Expertise mit voller Kraft in die

Weiterentwicklung der Admira einbringen wird. Wir haben gemeinsam viel vor und wollen

Admira Wacker mit vereinten Kräften, großer Entschlossenheit und klarem Blick nach vorne

weiterentwickeln", betont Christian Tschida.

Zusammenarbeit seit Monaten bekannt

Die Zusammenarbeit zwischen Dellenbach und der Admira ist bereits seit Mai bekannt.

Damals wurde die strategische Partnerschaft mit der Schweizer DSM AG vermeldet, zu dessen Netzwerk in Österreich auch der TSV Hartberg und Regionalligist SV Lafnitz zählen. Auch Viktoria Pilsen und der ungarische Klub Szombathelyi Haladas gehören dazu.

Die Admira-Fans konnten der Zusammenarbeit schon damals wenig abgewinnen: "Deal ist brandgefährlich" >>>

Ralf Muhr bleibt indes weiterhin Sportdirektor der Admira.