SKU Amstetten holt Spieler mit Bundesliga-Erfahrung

Der SKU Amstetten gibt am Freitag die Verpflichtung von Maximilian Scharfetter bekannt.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt für zwei Jahre im Mostviertel. Zuletzt stand er beim Wolfsberger AC unter Vertrag, wo sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert worden war.

Scharfetter spielte seit 2016 für die "Wölfe", durchlief alle Akademie-Mannschaften und kam in der Saison 2023/24 zu insgesamt acht Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga. In der abgelaufenen Spielzeit lief er in der Regionalliga Mitte elfmal für die WAC-Amateure auf (zwei Tore).

Mit Niklas Pertlwieser wechselte kürzlich bereits ein Spieler von der zweiten Mannschaft des WAC nach Niederösterreich (alle Infos >>>).

"Ein bedeutender Schritt"

"Maximilian Scharfetter hat uns im Probetraining voll überzeugt. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Mentalität und seinem klaren Fokus bringt er genau die Eigenschaften mit, die perfekt zu unserer Spielweise passen. Maxi hat bereits erste Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt, und wir sind überzeugt, dass er das Potenzial hat, dorthin zurückzukehren. Wir freuen uns sehr, ihn auf diesem Weg begleiten und fördern zu können", sagt Sportdirektor Thomas Gebauer.

Scharfetter freut sich über die Vertragsunterzeichnung: "Der Wechsel zum SKU Amstetten ist für mich ein bedeutender Schritt, auf den ich mich unglaublich freue. Die Gespräche waren von Anfang an geprägt von Vertrauen und einem richtig guten Gefühl – ich hatte sofort den Eindruck, dass es genau das Umfeld ist, das ich jetzt brauche. Ich sehe in Amstetten die perfekte Chance, mich sportlich sowie auch persönlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig mit einer ambitionierten Mannschaft etwas Großes zu erreichen."

VIDEO: Das Tor der LigaZwa-Saison 2024/25

Diese ÖFB-Kicker sind ab Sommer 2025 vertragslos