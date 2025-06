Der SKU Amstetten angelt sich den nächsten Neuzugang!

Wie die Mostviertler am Montag in einer Aussendung bekanntgeben, wechselt Niklas Pertlwieser von Bundesligist Wolfsberger AC zu den Niederösterreichern und unterschreibt einen Vertrag für die kommende Saison.

Der 21-jährige Defensivmann stieß 2017 zu den "Wölfen" und durchlief seither die Jugendabteilungen der Lavanttaler. Bei der Zweitvertretung in der Regionalliga Mitte mauserte sich Pertlwieser zu einer Stammkraft und stand 86 Mal auf dem Feld. Dabei gelangen ihm zwei Tore.

Pertlwieser war bereits bei Probetraining

“Wir freuen uns sehr, dass sich Niklas für Amstetten entschieden hat. Bereits vor einem Jahr hat er im Probetraining einen starken Eindruck hinterlassen, und wir haben seine Entwicklung seither intensiv und mit großem Interesse verfolgt. Niklas hat in den vergangenen Monaten kontinuierlich an sich gearbeitet und sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelt. Jetzt ist er bereit für den nächsten Schritt. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns sehr gut einfügen und weiterentwickeln wird", erklärt Sportdirektor Thomas Gebauer.

Auch aufseiten des 21-jährigen Innenverteidigers ist die Freude über den Wechsel in die ADMIRAL 2. Liga groß:

"Schon letztes Jahr im Sommer wurde ich bei einer Probetrainingswoche in Amstetten sehr gut aufgenommen und habe mich sehr wohl gefühlt. Danach folgten zahlreiche, zielführende Gespräche mit dem Verein. Ich bin dankbar, dass der SKU Amstetten mir die Chance bietet, sportlich den nächsten Schritt nach oben zu machen und mich weiterzuentwickeln. Mir ist es wichtig, schnell Fuß zu fassen in der Liga und ein wichtiger Bestandteil in der Mannschaft zu werden. Zudem freue ich mich auf eine tolle Atmosphäre im Stadion."

