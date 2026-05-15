Offiziell! FAC beendet Zusammenarbeit mit Cheftrainer Bytyqi

Der FAC und Sinan Bytyqi gehen getrennte Wege!

Das gab der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga am Freitag offiziell bekannt. Die Floridsdorfer verzichten auf die vertragliche Option, für ein weiteres Jahr und beenden damit die Zusammenarbeit nach einem Jahr wieder.

Der 31-Jährige kam im vergangenen Sommer vom chinesischen Klub Shenzhen Peng City in den 21. Wiener Gemeindebezirk und wurde in seiner Premierensaison mit dem FAC Vierter.

In den letzten Wochen wurde aus lizenzrechtlichen Gründen mit Patrik Schuh ein UEFA Pro-Lizenz-Trainer installiert.

Wirtschaftliche Gründe

"Wir sind mit der sportlichen Entwicklung unter Sinan Bytyqi überglücklich und ich möchte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz danken. Es ist alles andere als eine leichte Entscheidung und keine gegen Sinan, sondern für die wirtschaftliche Stabilität beim FAC. Wir haben uns entschieden, eine Umstrukturierung im Trainerteam vorzunehmen und werden dieses neu ausrichten. Er hat sich jetzt in Österreich einen Namen gemacht und wird sicher noch eine große Karriere vor sich haben. Sinan ist bei uns in der Hopfengasse jederzeit herzlich willkommen", wird Geschäftsführer Sport Lukas Fischer in der Aussendung zitiert.

Bytyqi äußert sich wie folgt: "Wenn sich der Verein anders aufstellen muss, ist es eine Entscheidung, die ich respektiere. Ich möchte dem FAC danken, dass sie mir die Chance gegeben haben, mich zu entwickeln und zu entfalten. Es war auch für mich eine super Erfahrung und ich möchte ganz besonders den Spielern und dem Trainerteam danken."

Weiters sagt er: "Wir haben eine Idee und Philosophie verfolgt, diese in den Spielen gut umgesetzt und zusammen eine erfolgreiche Saison gehabt. Mir war es wichtig, dass die Spieler den Fußball genießen und sich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln. Ich bin jetzt offen für den nächsten Schritt und wünsche dem FAC weiterhin alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft."

Mit der Vienna hat bereits ein weiterer Zweitligist sich einen Tag nach Saisonende von ihrem Cheftrainer getrennt (Alle Infos >>>).