Lustenau im Freudentaumel: "Wir werden die Bundesliga rocken!"

Der SC Austria Lustenau kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück!

Die Vorarlberger sichern sich den Meistertitel in der letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SKU Amstetten.

Damit geht der SKN St. Pölten, der im Parallelspiel gegen die Lustenauer um den Bundesliga-Aufstieg ritterte, leer aus – trotz des Heimerfolgs gegen den FC Hertha Wels.

Meistertrainer Mader: "Geschichte ist unglaublich"

Nach dem Bundesliga-Abstieg 2024 ist die Austria aus Vorarlberg nun also wieder zurück in Österreichs höchster Spielklasse.

"Die Saison war ein unglaubliches Erlebnis, weil wir als totaler Außenseiter gestartet sind. Nur ganz wenige – auch im inneren Kreis – haben daran geglaubt, dass es möglich ist, nach der letzten Saison wieder so ein Husarenstück abzuliefern. Dass man vom Fast-Absteiger zum Aufsteiger wird – diese Geschichte ist unglaublich", strahlte Trainer Markus Mader im "ORF"-Interview.

Der 57-Jährige jubelte schon 2022 mit Austria Lustenau über den Zweitliga-Meistertitel und den Aufstieg. In seiner zweiten Bundesliga-Saison wurde Mader nach 14 sieglosen Ligaspielen am Stück beurlaubt. Am Ende der Saison stieg Lustenau ab.

Ende 2024 kehrte er zum Zweitligisten zurück und entging nur knapp einem weiteren Abstieg. Jetzt steht die Lustenauer Austria wieder ganz oben.