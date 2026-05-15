Vienna trennt sich von Cheftrainer

Zur Saison 2026/27 wird es einen Trainerwechsel beim First Vienna FC geben.

Wie der Klub vermeldet, wird die Arbeit mit Cheftrainer Hans Kleer nicht mehr fortgesetzt. Auch Co-Trainer Drazen Grujicic verlässt den Verein.

Kleer hat die Vienna im Herbst nach einem schwierigen Start übernommen. Unter seiner Leitung erreichten die Wiener zehn Siege, fünf Remis und neun Niederlagen.

Nachfolger noch nicht bekanntgegeben

"Hans ist ein echtes blau-gelbes Urgestein und in einer schwierigen Phase zurückgekehrt, um Verantwortung zu übernehmen. Dafür gebührt ihm großer Respekt und unser aufrichtiger Dank. Auch wenn wir unsere gemeinsamen Ziele nicht in allen Bereichen erreichen konnten, hat er mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz wichtige Impulse gesetzt und maßgeblich dazu beigetragen, die Mannschaft im Frühjahr zu stabilisieren", so Sportdirektor Didi Elsneg.

Die Nachfolge wurde noch nicht verkündet, der Verein will zeitnah darüber informieren.