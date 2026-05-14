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Deine Stimme zählt: Das LigaZwa-Team der Saison 2025/26

Wer gehört unbedingt ins Team dieser LigaZwa-Saison? Und welcher Cheftrainer war der beste in dieser Spielzeit?

Deine Stimme zählt: Das LigaZwa-Team der Saison 2025/26 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die LigaZwa-Saison 2025/26 steht in den Büchern. Erst am letzten Spieltag krönte sich Austria Lustenau zum Meister.

Lustenau im Freudentaumel: "Wir werden die Bundesliga rocken!"

Also ist es Zeit für die Wahl zum Team dieser Saison in der ADMIRAL 2. Liga!

Wir haben die Vorauswahl getroffen, nun bist du an der Reihe. Stelle bis zum 20. Mai (8:00) dein Team der Saison zusammen, gib deine Stimme ab und teile deine ganz persönliche Wahl mit deinen Freunden und der L1-Community. Obendrein entscheidest du, wer Trainer dieser Saison wird!

Dein LigaZwa-Team der Saison 2025/26:

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