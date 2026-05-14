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Nicht nur Hosiner: Sechs weitere Abgänge bei Young Violets

Beim letzten Saison-Heimspiel der Jung-Veilchen gegen die SV Kapfenberg werden eine Reihe von Spielern verabschiedet.

Nicht nur Hosiner: Sechs weitere Abgänge bei Young Violets Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Donnerstag (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream >>>) bestreiten die Young Violets gegen die SV Kapfenberg ihr letztes Spiel der Saison 2025/26 der ADMIRAL 2. Liga.

Wie bereits vor einigen Tagen bekannt wurde, wird die Partie das letzte Karriere-Spiel von Philipp Hosiner sein.

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler und Bundesliga-Torschützenkönig beendet seine Laufbahn und wird Trainer >>>

Allerdings wird Hosiner nicht der einzige Austrianer sein, der am Donnerstag von seinem Verein verabschiedet wird.

Entscheidung "nicht menschlich"

Auch Osman Abdi, Julian Höller, Marcel Stöger, Aleksa Ilic, Mikolaj Sawicki und Nicolas Zdichynec haben keine Zukunft bei den Young Violets mehr, wie der Verein mitteilt.

"Die Burschen sind charakterlich alle schwer in Ordnung. Die Entscheidungen sind immer inhaltlich, nie menschlich", erklärt Trainer Maximilian Uhlig in einem Vereins-Statement.

"Der Konkurrenzkampf ist hart. Entscheidend ist immer der Mix aus Leistungen, Konstanz und Jahrgang. Die Luft nach oben wird immer dünner. Niemand rutscht mehr – wie in der Akademie – einfach in die nächste Jahrgangsstufe hinauf. Die Spieler müssen lernen, sich auf extrem hohem Niveau körperlich und mental verfügbar zu halten", so Uhlig.

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