"Er hat Angst" - Sorge um Samson Baidoo

Für Samson Baidoo endete der Mittwochabend gleich doppelt bitter.

Zum einen verlor der ÖFB-Legionär mit seinem Klub RC Lens das Topduell in der Ligue 1 gegen Paris Saint-Germain und musste PSG im Rennen um den Meistertitel damit ziehen lassen.

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Zum anderen endete der Abend für den Österreicher auf schmerzhafte Art und Weise. Beschwerden im Bereich des linken hinteren Oberschenkels zwangen Baidoo zu einer verfrühten Auswechslung.

Baidoo verließ den Platz in der 60. Minute beim Stand von 1:0 für PSG und musste dabei zusehen, wie seine Teamkollegen in der Nachspielzeit einen weiteren Treffer kassierten.

Baidoo? "Er hat sichtlich Angst"

"Er ist im Moment enttäuscht und etwas besorgt", wird Lens-Trainer Pierre Sage nach dem Spiel von "lensois.com" zitiert.

Es wird befürchtet, dass es sich bei Baidoos Verletzung um einen Rückfall seiner Oberschenkelverletzung handelt, die ihn zwischen Jänner und April bereits zum Zusehen zwang.

"Er hat sichtlich Angst, und das merkt man ihm an", ist Sage besorgt. Allerdings hofft der Trainer weiterhin, dass der Österreicher womöglich im Finale des Coupe de France, in welchem Lens am 22. Mai auf OGC Nizza trifft, zum Einsatz kommen könnte. "Wir warten auf die Testergebnisse."

Lebt WM-Chance?

Baidoo zählt in dieser Saison zu den besten Abwehrspielern der Ligue 1 und macht sich daher auch Hoffnungen auf einen Platz in Österreichs WM-Kader.

Allerdings liegt Baidoos letzte ÖFB-Nominierung bereits über ein Jahr zurück. Letztmals stand er im März 2025 in Ralf Rangnicks ÖFB-Kader.