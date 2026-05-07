Philipp Hosiner wird seine aktive Fußball-Karriere im Sommer beenden.

Wie die Wiener Austria am Donnerstag in einer Pressemitteilung verkündet, wird der Kapitän der Young Violets mit Saisonende die Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Der Torschützenkönig der Bundesliga-Saison 2012/13, der mit 32 Toren die Veilchen zum Meistertitel schoss, wird den Wienern aber erhalten bleiben.

Der 36-Jährige wird künftig als Individualtrainer für Offensivspieler in der Akademie der Violetten tätig sein.

"Möchte nur danke sagen"

2023 kehrte Hosiner an den Verteilerkreis zurück und übernahm als Kapitän der Young Violets bereits die Rolle des Mentors. In der vergangenen Saison gelang ihm mit den Jungveilchen der Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

"Ich bin vor drei Jahren zur Austria zurückgekehrt, mit dem klaren Ziel, meine Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben. Mit dem Aufstieg in die zweite Liga haben wir etwas Großartiges geschafft. Für mich ist nun der optimale Zeitpunkt, meine Karriere zu beenden und der nächsten Generation die Bühne zu überlassen", wird Hosiner zitiert.

"Jedes Mal, wenn ich am Verteilerkreis gespielt habe, habe ich von den Fans das Vertrauen gespürt – vor zehn Jahren genauso wie heute. Der Zeitpunkt fühlt sich für mich richtig an. Ich denke, es ist ein würdiger Abschluss. Ich möchte nur danke sagen: Danke für die großartige Unterstützung", so der Torjäger.

Uhlig: "War eine große Ehre für mich"

Young-Violets-Cheftrainer Max Uhlig meint: "Es war eine große Ehre für mich, mit Philipp Hosiner zu arbeiten. In seinen drei Saisonen bei den Young Violets war er ein großes Vorbild für unsere jungen Spieler, er hat unsere Standards im Team ganz nach oben geschraubt. Es war von Anfang an spürbar, dass Hosi neben seinen Fähigkeiten als Spieler auch ein unheimlich bodenständiger und sympathischer Mensch ist."

Weiter: "Es hat großen Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu arbeiten. Man sagt immer: Die Spieler lernen vom Trainer – ich kann in diesem Fall getrost sagen, dass es auch umgekehrt so war und ich unheimlich viel von Hosi lernen durfte. Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute."

161 Mal stand Hosiner für die Austria und deren Zweitmannschaft auf dem Platz, erzielte dabei 91 Treffer und 24 Assists.