2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SKU Amstetten
Die Vorarlberger haben alles in eigener Hand und sind bei einem Sieg gegen Amstetten sicher Meister. LIVE-Stream:
Der SC Austria Lustenau empfängt am letzten Spieltag der Saison der ADMIRAL 2. Liga den SKU Amstetten und ist bei einem Sieg sicher Meister (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Alles ist angerichtet: Die Vorarlberger haben einen Punkt Vorsprung auf den SKN St. Pölten und stehen damit auf der Pole Position. Bei einem Sieg ist alles klar, ansonsten muss auf die Parallel-Partie geachtet werden.
Zuletzt remisierten die Vorarlberger 2:2 bei Austria Salzburg, nachdem die Lustenauer zwischenzeitlich schon mit 0:2 zurücklagen.
Die Mostviertler spielen eine tolle Saison und liegen mit 44 Punkten auf Rang fünf, nachdem die Niederösterreicher lange ganz oben mitmischten.
Zuletzt siegte der SKU 3:0 gegen Austria Klagenfurt.
Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>