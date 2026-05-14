2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SKU Amstetten

Der SC Austria Lustenau empfängt am letzten Spieltag der Saison der ADMIRAL 2. Liga den SKU Amstetten und ist bei einem Sieg sicher Meister (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Alles ist angerichtet: Die Vorarlberger haben einen Punkt Vorsprung auf den SKN St. Pölten und stehen damit auf der Pole Position. Bei einem Sieg ist alles klar, ansonsten muss auf die Parallel-Partie geachtet werden.

Zuletzt remisierten die Vorarlberger 2:2 bei Austria Salzburg, nachdem die Lustenauer zwischenzeitlich schon mit 0:2 zurücklagen.

Die Mostviertler spielen eine tolle Saison und liegen mit 44 Punkten auf Rang fünf, nachdem die Niederösterreicher lange ganz oben mitmischten.

Zuletzt siegte der SKU 3:0 gegen Austria Klagenfurt.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

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