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Blau-Weiß Linz startet mit Kantersieg in Vorbereitung

Die Oberösterreicher gewinnen den ersten Test bei einem Benefizspiel gegen einen Verein aus der 1. Klasse Mitte deutlich.

Blau-Weiß Linz startet mit Kantersieg in Vorbereitung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Blau-Weiß Linz bestritt wie so viele Vereine am Samstag ebenfalls ein Testspiel, für die Oberösterreicher war es das erste in der Saisonvorbereitung.

Der Bundesliga-Absteiger gewinnt bei einem Benefizspiel gegen SPG Wilhering/Mühlbach (1. Klasse Mitte) in Wilhering klar 15:0. Bereits vor der Pause steht es 9:0.

Vucic (5., 8.),  Ronivaldo (14., 20., 36.), Frieser (29.), Ruschke (38.), Gerstmayer (40.), Maranda (43.), E. Mensah (49.), Ristanic (66., 78., 83.), Grimbs (74., 87.) tragen sich in die Torschützenliste ein.

Cheftrainer Michael Köllner ist mit dem Spiel sichtlich zufrieden: "Der erste Testspielerfolg war für uns besonders wichtig. Es hat uns gefreut, dass viele Fans aus der Region gekommen sind und die neue Mannschaft erstmals hautnah erleben konnten. Für uns war es zugleich der Auftakt in die Saison 2026/27 – und mit dem heutigen Test können wir sehr zufrieden sein", betont er.

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