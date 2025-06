Der SK Rapid verstärkt seine zweite Mannschaft mit Dominik Weixelbraun.

Der 21-Jährige wird von den Hütteldorfern mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet.

Zuletzt kickte der in der Offensive variabel einsetzbare Weixelbraun drei Jahre in der ADMIRAL 2. Liga für den SKU Amstetten. In der vergangenen Saison verbuchte er neun Tore und vier Assists in LigaZwa.

Ausgebildet wurde er in der AKA St. Pölten, ehe er 2021 zum LASK wechselte, wo ihm der Sprung in die erste Mannschaft jedoch verwehrt blieb. Nun soll Weixelbraun Rapid II verstärken.

"Eine Bereicherung" für Rapid

Geschäftsführer Sport Markus Katzer freut sich : "Mit Dominik Weixelbraun kommt ein junger Offensivmann zu Rapid II, der trotz seines Alters bereits viel Liga-Erfahrung mitbringt. Er zeichnet sich durch seine Dynamik, technische Qualität sowie Laufbereitschaft aus und ist zudem sehr torgefährlich. Ich bin mir sicher, dass er eine Bereicherung für unsere zweite Mannschaft sein wird."

Dominik Weixelbraun selbst sagt: "Es freut mich sehr, dass der Wechsel zu Grün-Weiß geklappt hat. Ich denke, dass ich als junger Spieler perfekt in eine ebenfalls junge Mannschaft wie Rapid II passe. Zudem kenne ich die Liga gut und will an meine Leistungen der Vorsaison anknüpfen, um mich für höhere Aufgaben zu empfehlen."

Mit Claudy Mbuyi hat Rapid in diesem Sommer bereits einen LigaZwa-Toptorschützen geholt >>>

Die besten Heim-Choreos der Bundesliga-Saison 2024/25