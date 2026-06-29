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2. Liga: Traditionsduell zum Auftakt der neuen Saison

Aufsteiger Wacker Innsbruck startet daheim, Absteiger Blau-Weiß Linz in Wien. Der Spielplan für die Saison 2026/27:

2. Liga: Traditionsduell zum Auftakt der neuen Saison Foto: © GEPA
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Die ADMIRAL 2. Liga startet am Wochenende vom 31. Juli bis zum 2. August in die neue Spielzeit.

Der erste Spieltag bringt gleich einige spannende Duelle, darunter jenes zwischen Aufsteiger Wacker Innsbruck und Schwarz-Weiß Bregenz. Die letzte Begegnung datiert von der Bundesliga-Saison 2004/05.

Der zweite Aufsteiger ASK Voitsberg trifft daheim auf den SKU Amstetten, Bundesliga-Absteiger FC Blau-Weiß Linz startet mit einem Auswärtsspiel bei den Young Violets Austria Wien.

Die Admira trifft auf Rapid II, der FAC empfängt den SKN St. Pölten und der First Vienna FC begrüßt Sturm II auf der Hohen Warte. Austria Salzburg gastiert bei Hertha Wels, die Kapfenberger SV duelliert sich mit dem FC Liefering.

Der komplette Spielplan zum Downloaden >>>

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