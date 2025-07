Mittelfeldspieler verlässt Rapid in Richtung Belgien

Philipp Wydra wechselt fix vom SK Rapid zum belgischen Zweitligisten Francs Borains. Das gaben die Hütteldorfer am Montagabend offiziell bekannt.

Der 22-Jährige war zuletzt an Austria Klagenfurt verliehen und kam dort auf 23 Bundesliga-Einsätze. Wydra war bereits in der Jugend, Akademie und der zweiten Mannschaft für Rapid aktiv. Dazwischen spielte er zwei Jahre in der Akademie des 1. FC Köln und deren zweiter Mannschaft.

Nach seiner Rückkehr zu Rapid II im Winter 2023 wurde er Stammspieler und hatte großen Anteil am Regionalliga-Titel und dem Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga 2023/24.

Markus Katzer sagt: "Ich bin mir sicher, dass Philipp Wydra in Belgien alle Voraussetzungen hat, um seinen nächsten Karriereschritt gehen zu können. Dafür wünsche ich ihm alles Gute und bedanke mich recht herzlich für seinen Einsatz in Grün-Weiß."

