Belgien jubelt über Sieg: "Wir hatten die Eier, die es braucht"

Belgien steht nach einem furiosen Last-Minute-Sieg gegen den Senegal im Achtelfinale der WM 2026 (zu den Highlights >>>).

Entsprechend groß ist der Jubel beim Team von Cheftrainer Rudi Garcia.

"Wir haben Kampfgeist gezeigt, wir hatten wirklich Eier, die braucht man für so ein Spiel", sagt etwa Angreifer Romelu Lukaku nach der Partie. Bis zur 86. Minute lag Belgien noch mit 0:2 zurück, ehe Lukaku (86.) und Youri Tielemans (89.) mit ihren Treffern die Partie noch in die Verlängerung retteten.

Dort entschied Letzterer die Partie per Elfmeter für die "Roten Teufel".

"Ich habe versucht, meine Ruhe wiederzufinden. Ich war mit dem Spiel völlig fertig. In diesem Moment musste ich tief durchatmen und an meine Fähigkeiten glauben", so Belgiens Kapitän.

"Im Fußball ist alles möglich"

"Im Fußball ist alles möglich, solange du daran glaubst. Die Stärke der Mannschaft liegt auch in den Spielern, die von der Bank kommen. Man kann mit nur elf Spielern keine Erfolge holen", so Belgiens Nationaltrainer Rudi Garcia nach dem spektakulären Sieg.

"Wir haben die notwendigen Umstellungen gemacht, wir haben unsere Pässe von zu weit draußen gespielt, obwohl es gar nicht nötig war. Wir haben das geregelt und sind besser geworden, obwohl wir ein zweites Tor kassiert haben", resümiert er.

Beim Senegal ist die Enttäuschung trotz der starken Leistung hingegen groß. "Wir sind draußen – das tut weh. Wir müssen Belgien gratulieren, sie haben alles gegeben. Leider konnten wir unseren Zwei-Tore-Vorsprung nicht halten. Das ist Fußball, wir müssen es akzeptieren", so Senegals Teamchef Pape Thiaw.