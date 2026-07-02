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WM LIVE: Hier siehst du Spanien gegen Österreich im TV

WM 2026 heute live: Wo läuft Spanien gegen Österreich am Donnerstag ab 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Hier siehst du Spanien gegen Österreich im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Donnerstag wartet bei der FIFA WM 2026 das große Highlight auf Österreich.

Nach dem dramatischen 3:3 im letzten Gruppenspiel gegen Algerien trifft die Elf von Teamchef Ralf Rangnick in Los Angeles auf den amtierenden Europameister Spanien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>> und in der LIVE-Watchparty >>>).

Diese Sender zeigen Spanien - Österreich LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

ÖFB-Team bei der WM - alle News und Infos >>>

Zur LAOLA1-Watchparty:

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