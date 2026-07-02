Österreich gegen Spanien: Das sagt die KI voraus

Das größte Spiel Österreichs in diesem Jahrhundert steht an.

Am Donnerstag (ab 21:00 im LIVE-Ticker und ab 20:30 in der LAOLA1-Watchparty) trifft das ÖFB-Nationalteam im Sechzehntelfinale der WM auf Spanien.

Für Österreich ist das Spiel ungeachtet des Ausgangs historisch: Zum ersten Mal seit 1954 steht man in der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft. Spanien will das ÖFB-Team aber nicht unterschätzen. Teamchef Luis de la Fuente warnte im Vorfeld vor dem Sechzehntelfinal-Gegner. Zur Meldung >>>

Aber wie prognostiziert die KI eigentlich die Chancen im Duell zwischen Spanien-Österreich?

KI geht von Spanien-Sieg aus

Der "Supercomputer" des Sportanalyseunternehmens "Opta" sieht Spanien als haushohen Favoriten in dieser Partie.

Die Spanier haben demnach eine 70,6-prozentige Siegwahrscheinlichkeit, jene des ÖFB-Teams liegt bei 12,2 Prozent (Remis: 17,2 %). Um diese Wahrscheinlichkeiten zu erheben, wurden 25.000 Simulationen eines 90-minütigen Matches durchgeführt.

Insgesamt besitzt die Rangnick-Elf eine Wahrscheinlichkeit von 20,5 Prozent aufs Weiterkommen, jene von Spanien liegt bei 79,5 Prozent.

Noch eindeutiger sieht "ChatGPT" die Angelegenheit: Zu 82,3 Prozent scheidet Österreich im Sechzehntelfinale aus, einer ÖFB-Sensation gegen den Europameister gibt das US-Unternehmen 17,7 Prozent.