"Strategie 2030": FAC stellt Vereinsführung neu auf

Der FAC stellt seine Vereinsführung neu auf.

Die bisherige Spitze mit Präsident Walter Brand und Generalsekretär Herbert Tomasetig übergibt ihre Funktionen mit sofortiger Wirkung an die bisherigen Vorstandsmitglieder Gerald Lehner und Günther Schweizer, die bereits seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Funktionen für den Klub tätig sind.

Startschuss für "Strategie 20230"

Der Wechsel markiert zugleich den Start der "Strategie 2030". Die scheidenden Funktionäre hatten das Projekt gemeinsam initiiert und maßgeblich mitgestaltet. Mit dem Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni übernimmt das neu formierte Vorstandsteam die Verantwortung und soll den Floridsdorfer Traditionsverein im Sinne der neuen Ausrichtung weiter professionalisieren.

Das Vorstandsteam wird mit Thomas Hensler, Benedikt Pultar und Christopher Vasicek erweitert. Auch Jakob Schleger bleibt dem FAC als Vorstandsmitglied erhalten.

Lehner wird neuer FAC-Präsident

Gerald Lehner (42) kam im Frühjahr 2022 als Sponsor zum FAC Wien und engagierte sich später auch im Aufsichtsrat. Seit 2024 ist der gebürtige Floridsdorfer Teil des Vorstandsteams und übernimmt nun als Präsident die öffentliche Repräsentation des Klubs.

Sein Vorgänger Walter Brand war von 2007 bis 2026 in verschiedenen Funktionen – unter anderem als Geschäftsführer, Vorstandsmitglied, Obmann und zuletzt als Präsident – für den Verein tätig.

"Werden erfolgreichen Weg fortführen"

"Als gebürtiger Floridsdorfer ist es für mich eine große Ehre, das Amt des Präsidenten dieses Traditionsvereins übernehmen zu dürfen. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen werden wir alles daransetzen, den erfolgreichen Weg des FAC fortzuführen und den Verein sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch nachhaltig weiterzuentwickeln", so der designierte Präsident Gerald Lehner.