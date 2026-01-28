Roland Leitinger machte einst als Skifahrer Karriere.

2017 wurde er in St. Moritz Vizeweltmeister im Riesentorlauf hinter Marcel Hirscher. Seit seinem Karriereende Ende Dezember 2023 ist es ruhig geworden um den 34-Jährigen.

Jetzt engagiert er sich, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, im Unterhaus-Fußball. Leitinger arbeitet als Athletiktrainer bei seinem Heimatverein UCF St. Martin/Lofer in der Salzburger 2. Klasse Süd.

"Ich war in den vergangenen Jahren als Fan immer bei unseren Spielen, wenn Zeit war. Ich habe gesehen, dass die Mannschaft körperlich zulegen kann", erklärt Leitinger dem Lokalmedium.

Auch als Spieler hat der Ex-Skirennfahrer bereits einmal ausgeholfen, Einsätze sollen allerdings nur im Notfall erfolgen.