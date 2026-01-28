NEWS

Ex-ÖSV-Ass nun Trainer im Salzburger Fußball-Unterhaus

Der ehemalige Vizeweltmeister widmet sich mittlerweile dem Fußball und engagiert sich bei seinem Heimatverein.

Ex-ÖSV-Ass nun Trainer im Salzburger Fußball-Unterhaus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Roland Leitinger machte einst als Skifahrer Karriere.

2017 wurde er in St. Moritz Vizeweltmeister im Riesentorlauf hinter Marcel Hirscher. Seit seinem Karriereende Ende Dezember 2023 ist es ruhig geworden um den 34-Jährigen.

Jetzt engagiert er sich, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, im Unterhaus-Fußball. Leitinger arbeitet als Athletiktrainer bei seinem Heimatverein UCF St. Martin/Lofer in der Salzburger 2. Klasse Süd.

"Ich war in den vergangenen Jahren als Fan immer bei unseren Spielen, wenn Zeit war. Ich habe gesehen, dass die Mannschaft körperlich zulegen kann", erklärt Leitinger dem Lokalmedium.

Auch als Spieler hat der Ex-Skirennfahrer bereits einmal ausgeholfen, Einsätze sollen allerdings nur im Notfall erfolgen.

Die 10 Männer mit den meisten Riesentorlauf-Weltcupsiegen

#10 - Gustav Thöni (Italien) - 11 Weltcupsiege
#8 - Hermann Maier (Österreich) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Mourinho über Real-Coach: "War nicht der beste Spieler, aber..."

Mourinho über Real-Coach: "War nicht der beste Spieler, aber..."

Champions League
Dieser TV-Sender überträgt Dortmund gegen Inter Mailand live

Dieser TV-Sender überträgt Dortmund gegen Inter Mailand live

Champions League
4
Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

Ski Alpin
ÖFB-Legionär denkt über Niederlande-Abschied nach

ÖFB-Legionär denkt über Niederlande-Abschied nach

International
1
"Vienna World Cup" - Influencer veranstalten Mini-WM

"Vienna World Cup" - Influencer veranstalten Mini-WM

Promotion
"Was für eine Schande" - Slalom-Läufer tobt wegen Olympia-Aus

"Was für eine Schande" - Slalom-Läufer tobt wegen Olympia-Aus

Olympia
Auf diesen Trainer soll sich Eintracht Frankfurt festgelegt haben

Auf diesen Trainer soll sich Eintracht Frankfurt festgelegt haben

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Fußball Ski Alpin Fußball-Unterhaus Roland Leitinger Salzburg