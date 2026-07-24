Köllner schwärmt von Ronivaldo: "Manchmal denke ich, er ist 18"

Vier Tore in sechs Spielen!

Das ist die Testspielbilanz von Blau-Weiß-Linzs Toptorjäger der vergangenen Saison, Ronivaldo. Es scheint fast so, als wäre der gebürtige Brasilianer erneut auf dem besten Weg, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Und das mit 37 Jahren.

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Dieses Jahr soll er zusätzlich eine Vorbildrolle für die neuen Spieler einnehmen und dem Absteiger mit Toren wieder zu vielen Punkten verhelfen. Trainer Michael Köllner zeigt sich besonders beeindruckt von seinem Stürmer.

"Ich bin voller Bewunderung, wenn ich Ronivaldo sehe mit 37 Jahren. Er ist in jedem Training da, geht über alles drüber und hat einen riesigen Spaßfaktor. Manchmal denke ich mir: Er ist 18 Jahre und erlebt seine erste Profistation", erklärt er gegenüber LAOLA1.

Topscorer in der Bundesliga

Zudem sei es wichtig, solche positiven Typen zu haben, die so viel Freude beim Training und Spiel haben, weil sie ansteckend seien und man sie brauche, um Erfolg zu haben.

Vergangene Saison kam der Stürmer, der seit 2022 in Linz spielt, auf neun Tore und zwei Vorlagen in 30 Spielen. Damit teilte er sich mit Shon Weissman den ersten Platz bei Blau-Weiß.

"Ich glaube, dieser Abstieg hat bei ihm auch nochmal was bewirkt"

Nachdem die Oberösterreicher nach dem Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga auf 15 Neuzugänge setzen müssen, muss der eingebürgerte Österreicher auch "eine gewisse Offenheit gegenüber anderen haben. Er muss der Connector sein und das kann er richtig gut", betont Köllner.

Außerdem erklärt er, dass es in Ronivaldos Auftreten durchaus eine Veränderung gab. "Das war letztes Jahr nicht so ausgeprägt. Ich glaube, dieser Abstieg hat bei ihm auch nochmal was bewirkt, vielleicht weil er für sich jetzt auch nochmal eine leicht veränderte Rolle einnimmt."

Konkurrenz durch Neuzugang Grimbs

Körperlich sei es sowieso ein Wahnsinn, mit 37 Jahren so in Schuss zu sein und jedes Training auf Anschlag trainieren zu können. Das habe der 56-Jährige "in dieser Ausprägung bei älteren Spielern noch nie erlebt, auch nicht erwartet", so der Deutsche.

Mit Neuzugang Nico Grimbs (22) traf lediglich ein Spieler in den Testspielen öfter, nämlich fünfmal. Der "schlaue und sehr intelligente Spieler" wird Ronivaldo, wenn alles gut geht, in der kommenden Saison Konkurrenz machen.