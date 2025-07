Hertha Wels verstärkt Offensive mit Zweitliga-Veteranen

Albin Gashi wird auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga spielen.

Der 28-jährige Offensivspieler schließt sich Aufsteiger Hertha Wels an. Zuletzt war der Linksaußen bei der Admira aktiv, wo sein zu Saisonende ausgelaufener Vertrag nicht verlängert wurde. Für die Admira absolvierte er in der abgelaufenen Saison 25 Zweitligaspiele, in denen er zwei Tore und vier Vorlagen beisteuerte.

Hertha Wels ist für Gashi bereits die vierte Station in der ADMIRAL 2. Liga. Vor seinem Engagement bei der Admira war der Flügelspieler für den SV Horn und den FAC am Ball. Insgesamt kommt der gebürtige Niederösterreicher auf 157 Zweitligapartien.

"Wir freuen uns riesig Albin bei uns in Wels begrüßen zu dürfen und dass sich Albin trotz mehrerer anderer Angebote bewusst für uns und unseren Weg entschieden hat. Albin vereint Dynamik, technische Qualitäten am Ball und Torgefahr. Somit passt Albin perfekt in unser gesuchtes Anforderungsprofil", so Sportvorstand Rene Swete.