Christian Bubalovic verlässt den Floridsdorfer AC nach acht Jahren!

Dem Zweitligisten kommt damit eine "Vereinslegende" abhanden, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Innenverteidiger absolvierte insgesamt 206 Pflichtspiele für den FAC. Damit reiht er sich in der Liste der Rekordspieler auf dem siebten Platz ein.

"Buba war über viele Jahre hinweg nicht nur sportlich eine feste Größe in unserem Klub, sondern auch menschlich ein absoluter Vorzeigeprofi. Er hat das FAC-Trikot mit Stolz getragen, sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert und Generationen von Mitspielern mit seiner Art geprägt. Wir sagen Danke für über 200 Einsätze, für deine Loyalität und für alles, was du dem FAC gegeben hast", so Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

