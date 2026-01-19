Austria Klagenfurt trennt sich von Cheftrainer Landerl

Austria Klagenfurt hat einen Trainerwechsel vorgenommen.

Wie die krisengebeulteten Kärntner nach einer schwachen Herbtssaison bekannt geben, trennen sie sich von Chefcoach Rolf Landerl und seinem Co-Trainer Guido Frank.

Landerl übernahm erst im Sommer den Posten bei den Klagenfurtern. In 17 Spielen konnte der Bundesliga-Absteiger im Herbst jedoch nur 15 Punkte holen, womit man aktuell auf Platz elf steht.

Grubor übernimmt

Gleichzeitig kündigen die Klagenfurter auch schon den Nachfolger an. Slobodan Grubor übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung. Er wird noch heute seine erste Trainingseinheit leiten.

Zuletzt war Grubor von 2023 bis 2024 Trainer bei NK Orijent 1919 in der zweiten kroatischen Liga. In Österreich arbeitete er letztmals 2013 als Cheftrainer vom Wolfsberger AC.

Präsident Robert Micheu sagt über den Trainerwechsel: "Als erstes möchte ich die Arbeit von Rolf und Guido in den vergangenen Monaten ausdrücklich würdigen. Ich kenne Slobodan sehr gut, wir haben gemeinsam beim LASK gespielt. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Aufgabe hier bei der Austria."

Grubor selbst freut sich über seinen neuen Job: "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe hier in Klagenfurt und auf die Arbeit mit der Mannschaft. Wir wollen vom ersten Tag an konzentriert und fleißig sein, eine klare Handschrift auf den Platz bringen und alles daransetzen, mit diesem Team erfolgreich zu sein."