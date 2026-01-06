FC Hertha Wels: Drei Neue und vier Abgänge

Der FC Hertha Wels hat in der ADMIRAL 2. Liga auf dem 13. Rang überwintert.

Um im Frühjahr nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, hat der Aufsteiger zum Saisonstart drei Neuzugänge präsentiert und gleichzeitig vier Abgänge vermeldet.

Vier Ergänzungsspieler gehen

Die beiden Innenverteidiger Patrick Obermüller (26) und Benjamin Sammer (20) verlassen die Welser ebenso wie der 23-jährige Offensivmann Alexander Mayr und der spanische Stürmer Adri Castro (27) - sie waren im Herbst allesamt nur Ergänzungsspieler.

Dafür darf sich Trainer Christian Heinle über drei neue Kicker mit Zweitliga-Erfahrung freuen.

Sahin kommt von Stripfing

Mittelfeldmann Tolgahan Sahin kommt ablösefrei von Pleite-Klub SV Stripfing. Der 21-Jährige hat für den FC Liefering und Stripfing bereits 71 Mal in der 2. Liga gespielt.

Sportvorstand Rene Swete sagt: "Durch seine technischen Fähigkeiten, seine taktische Ausbildung und seiner, trotz jungen Alters, mittlerweile großen Erfahrung in der 2. Liga, erfüllt Tolgahan unser gesuchtes Anforderungsprofil ideal."

Günes wechselt von Austria Salzburg nach Wels

Von Liga-Konkurrent Austria Salzburg kommt Tolga Günes nach Wels. Der 28-jährige Zehner hat im Herbst in 14 Partien zwei Tore und zwei Assists verbucht.

Swete: "Mit Tolga bekommen wir einen vielseitigen Offensivspieler, der durch seine technischen Fähigkeiten besticht und außerdem Qualität im offensiven 1 gegen 1 mitbringt."

Keckeisen kehrt in die 2. Liga zurück

Außerdem kehrt Nicolas Keckeisen in die 2. Liga zurück. Der deutsche Innenverteidiger spielte von 2022 bis 2024 für die Admira und war 41 Mal für die Südstädter im Einsatz.

Danach stand der 24-Jährige in Tschechien bei Dynamo Budweis und in Liechtenstein beim FC Vaduz unter Vertrag, er war seit Sommer vereinslos.

Swete: "Nicolas besticht durch seine Fähigkeiten im Verteidigen und durch seine Größe und Kopfballspiel. Zudem bringt er Qualitäten in der Spieleröffnung mit."