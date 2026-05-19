Die Saison in der ADMIRAL 2. Liga ist zu Ende, die Vereine haben längst mit der Kaderplanung für die kommende Spielzeit begonnen.

So auch der FAC. Die Floridsdorfer binden ihren Rekordspieler und Kapitän Mirnes Becirovic ein weiteres Jahr. Für den 37-Jährigen ist es bereits die elfte Saison bei den Wienern.

"Eine Vertragsverlängerung mit unserem Rekordspieler ist definitiv keine gewöhnliche Situation. Es ist bemerkenswert, dass sich Spieler in Floridsdorf so lange halten und wohlfühlen. Trotz seines Alters hat sich Beci in den vergangenen Jahren immer voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und alles dem Erfolg untergeordnet. Er ist eine absolute Identifikationsfigur auf und neben dem Platz und verkörpert die Werte unseres Vereins wie kaum ein anderer", erklärt Geschäftsführer Lukas Fischer.

Rekord in Aussicht

Mit der Vertragsverlängerung könnte er Christoph Stückel den Titel des bisherigen Rekordspielers in der 2. Liga streitig machen. Dieser kommt auf 475 Spiele. Becirovic stand bis jetzt 458 Mal in der zweithöchsten Liga am Platz, 275 Mal für den FAC.

Der Spieler selbst sagt: "Ich muss bei dieser Unterschrift nicht lange überlegen. Solange ich fit bin, werde ich weiterhin Fußball spielen. Ich fühle mich pudelwohl in Floridsdorf und wenn ich der Mannschaft helfen kann, bin ich zu hundert Prozent für sie da. Es ist natürlich eine extra Motivation, dass ich mir diesen Rekord schnappen kann. Wichtiger ist natürlich, dass wir die Ziele mit der Mannschaft erreichen und den jungen Spielern will ich in der Entwicklung helfen."

Der Innenverteidiger spielte in der Jugend in St. Pölten. Beim SKN gab er sein Debüt in der 2. Liga, ehe es zum First Vienna FC und zu Austria Klagenfurt ging.

Beim FAC steht Becirovic seit 2016 unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam er auf 26 Spiele und drei Tore.