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Erster Neuzugang fix: Austria Salzburg bedient sich bei Bregenz

Für den Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Erster Neuzugang fix: Austria Salzburg bedient sich bei Bregenz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Austria Salzburg hat den ersten Transfer für die kommende Saison präsentiert.

Wie die Salzburger bekannt geben, wechselt Marco Rottensteiner von Schwarz-Weiß Bregenz nach Maxglan.

Für den zentralen Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, wo der heute 21-Jährige bereits in der U6 gespielt hat.

Austria-Fieber "schon als kleiner Bub gepackt"

"Schon als ganz kleiner Bub hat mich das Austria-Fieber gepackt. Umso dankbarer bin ich heute, bald wieder dieses Wappen auf der Brust tragen zu dürfen. Ich freue mich riesig auf die Austria-Fans und darauf, gemeinsam alles für den Verein zu geben", wird Rottensteiner auf der Vereinswebsite zitiert.

Für Bregenz ist der Rechtsfuß seit seinem Wechsel in Ländle 2024 wettbewerbsübergreifend 39 Mal aufgelaufen.

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