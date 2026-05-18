Die ADMIRAL Hüttengaudi - Du hast die Wahl!

Woche für Woche sind in der ADMIRAL 2. Liga sensationelle Tore zu bejubeln. Doch welches Tor war das schönste? ADMIRAL und LAOLA1 bitten zur Wahl zum Tor des Monats Mai.

Zu den Nominierten zählen die Hüttengaudi-Gewinner der Runden 28 bis 30: Jack Jahne (Austria Lustenau), Daniel Bares (Austria Salzburg) und Aaron Sky Schwarz (Admira). Zusätzlich schickt die LAOLA1-Redaktion die Tore von Lukas Gabbichler (FAC) und Aboubacar Camara (FC Liefering) ins Rennen.

Vote bis Mittwoch (20. Mai, 9 Uhr) für deinen Favoriten: