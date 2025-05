FAC verabschiedet zwei Leistungsträger

Der FAC Wien muss sich von Paolino Bertaccini und Benjamin Wallquist verabschieden.

Das Duo wurde bereits im letzten Spiel der Saison gegen Sturm II verabschiedet.

Bertaccini (27) kam im Sommer 2022 von Wacker Innsbruck nach Floridsdorf, in 87 Pflichtspielen für den FAC erzielte er zwölf Treffer und lieferte 20 Assists. Wie der FAC in der Presseaussendung schreibt, werde der ehemalige belgische Nachwuchs-Teamspieler in seine Heimat zurückkehren.

Wallquist mit Karriereende

Wallquist hingegen wird seine Profikarriere beenden. Der 25-Jährige absolvierte seit seinem Wechsel zum FAC 2022 88 Pflichtspiele, er erzielte drei Treffer und lieferte vier Assists.

"Mit Paolino und Benjamin verlieren wir zwei absolute Vorzeigespieler – sportlich wie menschlich. Beide haben in den vergangenen Jahren unser Team entscheidend mitgeprägt und waren zentrale Figuren in einer wichtigen Phase unserer Entwicklung", heißt es von FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

Es sei keine Selbstverständlichkeit, Spieler über mehrere Jahre im Verein zu haben, die sich mit diesem voll identifizieren würden. "Paolino und Benjamin haben das zu 100 Prozent getan. Wir bedanken uns für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen ihnen für ihre weiteren Wege nur das Beste", so Fischer.