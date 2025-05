Strafverifizierung? Sturm II mit Wechselfehler

Sturm II holte sich in der ADMIRAL 2. Liga zum Saisonabschluss beim 1:1 gegen den FAC Wien noch einen Punkt.

Allerdings: Dieser Zähler könnte den Grazern wieder abhandenkommen! Der Grund dafür ist kurios: Es wurde falsch gewechselt.

Eine Unterbrechung zu viel

Wie auch im Spielbericht ersichtlich brachten die Grazer bereits zur Halbzeit Lord Afrifa für Thomas Gurmann. Nach einer Stunde wurde erneut gewechselt, Nikolas Stosic kam für Martin Kern.

Den nächsten Wechsel gab es in Minute 72, als Daniel Gabriel Sumbu aus- und Youba Moulaye eingewechselt wurde. Jonas Wolf kam in Minute 87 für Luca Weinhandl. Zum Verhängnis werden könnte den Grazern aber der fünfte und letzte Wechsel, Richmond Osazemen Osayantin wurde nämlich in der vierten Minute der Nachspielzeit - direkt nach dem 1:1 von Jonas Karner - durch Jonas Löcker ersetzt.

Allerdings: Es war bereits die vierte Spielunterbrechung der Grazer für einen Wechsel - erlaubt sind nur deren drei.

Wie gegenüber LAOLA1 seitens des Klubs bestätigt wurde, sei ein Fehler passiert. Man befinde sich diesbezüglich mit der Liga und dem ÖFB im Austausch.