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Sturm müsste in dritter CL-Qualirunde nach Istanbul oder Polen

Nehmen die Grazer in der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde die Hürde Hearts of Midlothian, trifft man in der Runde darauf auf Fenerbahce oder Gornik Zabrze.

Sturm müsste in dritter CL-Qualirunde nach Istanbul oder Polen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz kennt seinen möglichen Gegner für die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League!

Setzen sich die "Blackies" in der zweiten Qualirunde gegen den schottischen Vizemeister Hearts of Midlothian (Hinspiel, Dienstag, ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) durch, heißt der Gegner in der Qualifikationsrunde darauf entweder Fenerbahce Istanbul oder Gornik Zabrze.

Die beiden Vereine müssen auch erst den Aufstieg untereinander ausspielen. Der Sieger wäre der mögliche Sturm-Gegner.

Spieltermine wären der 4./5. August (Hinspiel) bzw. der 11. August (Rückspiel). Sturm würde zuerst auswärts spielen, das Rückspiel findet dann in Österreich statt.

Weiterkommen gegen Hearts würde mehrere Türen öffnen

Der Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League wäre übrigens auch gleichbedeutend mit einem Fixplatz für die Ligaphase der UEFA Europa League, sollte der Sprung in die Ligaphase der Champions League misslingen.

Gelingt den Grazern auch in der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde der Aufstieg, steht man im Playoff (der letzten Qualirunde), in welchem auch der LASK bereits einen Fixplatz hat.

Ist für Sturm in der Champions-League-Quali allerdings bereits gegen Hearts of Midlothian Endstation, wechseln die Grazer in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Europa League.

Europa-League-Quali: Sturm und Salzburg kennen mögliche Gegner >>>

Sturm-Goalies: Von Konstanten und viel zu vielen Flops

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