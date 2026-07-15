Martin Hinteregger unterstützt Jugend-Trainer vom FC Barcelona

Aktuell findet in Landskron das FC Barcelona Camp Austria statt.

Auch mit dabei: Martin Hinteregger mit seinem Projekt Coach 13, in dem er "fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung fördert und begleitet".

Gemeinsam mit Barcelona-Trainer am Platz

Mehrere Trainer von Hintereggers Projekt begleiten dabei die Einheiten des Camps und stehen gemeinsam mit den Coaches des FC Barcelona auf dem Platz.

"Für unsere Coach13-Trainer ist der Austausch mit den Trainern aus Barcelona eine wertvolle Gelegenheit, neue Ansätze kennenzulernen und Erfahrungen für die tägliche Nachwuchsarbeit mitzunehmen", heißt es auf der Instagram-Seite.