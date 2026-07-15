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Martin Hinteregger unterstützt Jugend-Trainer vom FC Barcelona

Nicht nur die jungen Talente profitieren vom Barcelona-Camp in Kärnten. Auch Martin Hinteregger holt sich wertvolle Inputs.

Martin Hinteregger unterstützt Jugend-Trainer vom FC Barcelona Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Aktuell findet in Landskron das FC Barcelona Camp Austria statt.

Auch mit dabei: Martin Hinteregger mit seinem Projekt Coach 13, in dem er "fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung fördert und begleitet".

Gemeinsam mit Barcelona-Trainer am Platz

Mehrere Trainer von Hintereggers Projekt begleiten dabei die Einheiten des Camps und stehen gemeinsam mit den Coaches des FC Barcelona auf dem Platz.

"Für unsere Coach13-Trainer ist der Austausch mit den Trainern aus Barcelona eine wertvolle Gelegenheit, neue Ansätze kennenzulernen und Erfahrungen für die tägliche Nachwuchsarbeit mitzunehmen", heißt es auf der Instagram-Seite.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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