Der FAC verpflichtet neue Nummer eins

Der FAC holt einen neuen Einser-Torhüter. Der 19-jährige Juri Kirchmayr kommt als Kooperationsspieler per einjähriger Leihe vom GAK und verstärkt die Floridsdorfer in der kommenden Saison.

Der Torhüter durchlief beim deutschen Bundesligist VfL Wolfsburg mehrere Nachwuchsmannschaften und trainierte zudem regelmäßig mit dem Profikader. 2024 wechselte er zum GAK zurück nach Österreich. In der Rückrunde war er an Voitsberg ausgeliehen.

Sportdirektor Lukas Fischer freut sich: "Juri bringt alles mit, was ein moderner Torhüter braucht – fußballerische Qualität, körperliche Präsenz und einen starken Charakter. Er wurde in Wolfsburg top ausgebildet und hat in den Gesprächen schnell klargemacht, dass er bereit ist, beim FAC Verantwortung zu übernehmen. Wir hatten ihn bereits im letzten Jahr im Auge und freuen uns sehr, dass er ab sofort das FAC-Trikot trägt."

