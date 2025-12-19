Bundesliga-Transfer-Duell um FAC-Shootingstar

Was bringt die Zukunft für Evan Eghosa Aisowieren?

Der gebürtige Linzer kam im Sommer 2024 von der U21 von Coventry City zum FAC in die ADMIRAL 2. Liga. Nachdem er sich im ersten Jahr noch über viele Kurzeinsätze an die Mannschaft herangetastet hat, ist er in dieser Saison einer der Gründe für den Erfolgslauf der Floridsdorfer.

Mit sechs Toren ist er zusammen mit Lan Piskule der beste Torschütze des Klubs. Wenig überraschend also, dass sich der 20-Jährige ins Rampenlicht einiger namhafter Klubs gespielt hat.

Transfer-Duell zwischen LASK und Ried?

Nach LAOLA1-Informationen gibt es sowohl vom LASK als auch von Aufsteiger SV Ried konkretes Interesse an Aisowieren. Auch ein tschechischer Erstligist ist dran. Die "Kronen Zeitung" berichtet in ihrer Print-Ausgabe ebenfalls davon.

Ob der FAC seinen Shootingstar aber bereits im Winter ziehen lässt, ist noch nicht klar.