NEWS

Bundesliga-Transfer-Duell um FAC-Shootingstar

Der 20-jährige Offensivspieler hat sich beim FAC zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt. Im Winter könnte er den nächsten Schritt gehen.

Bundesliga-Transfer-Duell um FAC-Shootingstar Foto: © GEPA
Florian Gabriel
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was bringt die Zukunft für Evan Eghosa Aisowieren?

Der gebürtige Linzer kam im Sommer 2024 von der U21 von Coventry City zum FAC in die ADMIRAL 2. Liga. Nachdem er sich im ersten Jahr noch über viele Kurzeinsätze an die Mannschaft herangetastet hat, ist er in dieser Saison einer der Gründe für den Erfolgslauf der Floridsdorfer.

Mit sechs Toren ist er zusammen mit Lan Piskule der beste Torschütze des Klubs. Wenig überraschend also, dass sich der 20-Jährige ins Rampenlicht einiger namhafter Klubs gespielt hat.

Transfer-Duell zwischen LASK und Ried?

Nach LAOLA1-Informationen gibt es sowohl vom LASK als auch von Aufsteiger SV Ried konkretes Interesse an Aisowieren. Auch ein tschechischer Erstligist ist dran. Die "Kronen Zeitung" berichtet in ihrer Print-Ausgabe ebenfalls davon.

Ob der FAC seinen Shootingstar aber bereits im Winter ziehen lässt, ist noch nicht klar.

Mehr zum Thema

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Deutsche Bundesliga
8
Zieht es Ex-LASK-Stürmer nach Kroatien?

Zieht es Ex-LASK-Stürmer nach Kroatien?

Deutsche Bundesliga
3
Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald

Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald

Deutsche Bundesliga
Admira-Akademie droht das Aus

Admira-Akademie droht das Aus

2. Liga
28
Bericht: Sturm hat Stürmertalent aus Slowenien im Auge

Bericht: Sturm hat Stürmertalent aus Slowenien im Auge

Bundesliga
31
Zweitligist Wels verliert Hauptsponsor!

Zweitligist Wels verliert Hauptsponsor!

2. Liga
2
Kommt aus Georgien: Neuzugang für den SK Sturm

Kommt aus Georgien: Neuzugang für den SK Sturm

Bundesliga
53
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball Evan Eghosa Aisowieren FAC Wien LASK SV Ried Transfermarkt Florian Gabriel