Admira-Akademie droht das Aus

Die Admira steht finanziell auf wackeligen Beinen und könnte um ihre Akademie umfallen. Das sagt Präsident Christian Tschida im Gespräch mit dem "Kurier".

Die Folgen, wenn Zuwendungen der Politik oder eines Investors ausbleiben und der Aufstieg nicht gelingt: "Dann kommt im Sommer der radikale Schnitt, das Aus für unsere Akademie. Und hoffentlich eine Zukunft als massiv verkleinerter Zweitligist", so Tschida.

Der Unternehmer ist seit Februar 2023 Admira-Präsident. Darüber hinaus ist er einer von zwei Geschäftsführern und sponsert den Klub. "Ich habe mit meinen Partnern die Admira die letzten beiden Jahre mitgetragen. Das ist finanziell gesehen so über den Sommer hinaus nicht mehr machbar", hält er fest.

"Irgendeinem Zauberer würde ich die Admira nicht anvertrauen"

Die finanzielle Lage der Südstädter sei unter anderem wegen der früheren "hohen Ziele" von Hauptsponsor Flyeralarm brenzlig. Felix Magath und dessen Ideen seien sehr kostspielig gewesen.

Magath hatte seine Tätigkeit als Leiter von Flyeralarm Global Soccer im März 2021 nach nur etwas mehr als einem Jahr wieder beendet. 2022 sind die Niederösterreicher in die ADMIRAL 2. Liga abgestiegen. Flyeralarm blieb damals zwar an der Seite der Admira, im kommenden Sommer endet die Zusammenarbeit jedoch.

Für Tschida ist der Aufstieg in die Bundesliga "essenziell". Den benötige es, um mit jungen, österreichischen Spielern genug Gelder lukrieren zu können. Aktuell liegen die Südstädter punktgleich mit dem SKU Amstetten auf Tabellenplatz drei. Ein Zähler fehlt auf Leader SKN St. Pölten.

Zudem hofft der Klub auf finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln. Die Politik sei bereits kontaktiert worden – sowie Unternehmer, die sich einen Einstieg vorstellen könnten. "Irgendeinem Zauberer würde ich die Admira nicht anvertrauen. Aber wenn jemand mit seriösen Ideen und Kapital kommt, soll es wirklich nicht an mir scheitern."